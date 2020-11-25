Циклон «Таня» приближается к Москве и станет причиной ухудшения погоды уже в четверг, 26 ноября. Об этом говорится в сообщении портала «Метеовести».

«Циклон «Таня», который уже завтра накроет Петербург новой волной тепла, в пятницу доберётся до Москвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения погоды начнутся уже в четверг — усилится ветер, начнутся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Ночью будут заморозки, а в пятницу, 27 ноября, температура будет плюсовая.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидается в выходные в столице.