В Мариинском театре прошла премьера нового сочинения Родиона Щедрина

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В Концертном зале Мариинского театра прошла премьера нового сочинения Родиона Щедрина, приуроченного к 95-летию со дня рождения Майи Плисецкой.
В Мариинском театре прошла премьера нового сочинения Родиона Щедрина
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Об этом сообщает НТВ.

Основой «Приключений обезьяны» стало последнее опубликованное произведение Михаила Зощенко. Зрителям представили концерт для рассказчика в сопровождении струнного оркестра и солирующих инструментов.

За дирижёрским пультом был Валерий Гергиев. Он отметил, что сочинение получилось с глубокой проработкой и, как всегда, с громадной выдумкой.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт».

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