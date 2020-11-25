В Мариинском театре прошла премьера нового сочинения Родиона Щедрина
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Об этом сообщает НТВ.
Основой «Приключений обезьяны» стало последнее опубликованное произведение Михаила Зощенко. Зрителям представили концерт для рассказчика в сопровождении струнного оркестра и солирующих инструментов.
За дирижёрским пультом был Валерий Гергиев. Он отметил, что сочинение получилось с глубокой проработкой и, как всегда, с громадной выдумкой.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт».