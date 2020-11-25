В Мариинском театре прошла премьера нового сочинения Родиона Щедрина

В Концертном зале Мариинского театра прошла премьера нового сочинения Родиона Щедрина, приуроченного к 95-летию со дня рождения Майи Плисецкой.

Об этом сообщает НТВ.

Основой «Приключений обезьяны» стало последнее опубликованное произведение Михаила Зощенко. Зрителям представили концерт для рассказчика в сопровождении струнного оркестра и солирующих инструментов.

За дирижёрским пультом был Валерий Гергиев. Он отметил, что сочинение получилось с глубокой проработкой и, как всегда, с громадной выдумкой.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт».