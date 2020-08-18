МХАТ имени Горького рассказал о музыкальном спектакле «Красный Моцарт»

МХАТ им. М. Горького откроет сезон 17 и 18 сентября спектаклем «Красный Моцарт».

Об этом сообщают «Дни.ру».

События разворачиваются в загородном Доме творчества, куда приехали советские композиторы. Среди них оказывается легкомысленный персонаж, гений-самородок Дуня Воробей.

«Красный Моцарт» напомнит российскому зрителю о том, что мы потеряли: о музыкальной культуре советской эпохи и о безусловных ценностях, ею утверждаемых», — заявил худрук театра Эдуард Бояков.

Спектакль создан к 120-летию со дня рождения и 65-летию со дня смерти Исаака Дунаевского.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Театре армии рассказали о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».