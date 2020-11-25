Анна Глаубэ рассказала о своей роли в ленте «Время дочерей»

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Актриса Анна Глаубэ рассказала о своей роли в ленте «Время дочерей».
Анна Глаубэ рассказала о своей роли в ленте «Время дочерей»
  • © kino-teatr.ru

«В институте я всегда играла лирических героинь — таких влюблённых, наивных, очень нежных. Когда проходила пробы, была уверена, что роль Полины — не моя роль и меня не утвердят. Потому что героиня должна была быть жёсткой, прагматичной, уверенной в себе, знающей, как зарабатывать деньги», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила актриса, ей казалось, что она слишком мягкая, и когда её утвердили, было необычно и интересно найти в себе новые грани.

Ранее кинокритик и журналист Александр Шпагин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о феномене образа Виктора Цоя в кино.

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