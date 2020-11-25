МЧС предупредило о понижении температуры и гололедице в Москве

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МЧС распространило экстренное предупреждение о понижении температуры и гололедице в ближайшие часы в Москве.
МЧС предупредило о понижении температуры и гололедице в Москве
  • РИА Новости

«С 19:00 мск 25 ноября в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 °С в сторону отрицательных значений, гололедица», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском административных округах с 21:00 до 10:00 26 ноября будет туман с видимостью 300—800 м.

Спасатели советуют автовладельцам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

Ранее в московском метеобюро рассказали о погоде в столице в выходные.

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