МЧС предупредило о понижении температуры и гололедице в Москве

МЧС распространило экстренное предупреждение о понижении температуры и гололедице в ближайшие часы в Москве.

«С 19:00 мск 25 ноября в Москве ожидается переход температуры воздуха через 0 °С в сторону отрицательных значений, гололедица», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в Троицком, Новомосковском и Зеленоградском административных округах с 21:00 до 10:00 26 ноября будет туман с видимостью 300—800 м.

Спасатели советуют автовладельцам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию.

Ранее в московском метеобюро рассказали о погоде в столице в выходные.