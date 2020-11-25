Лидер группы «Калинов мост» рассказал о планах на новогодние праздники в условиях пандемии

Лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин рассказал о планах на новогодние праздники в условиях пандемии и рекомендованных ограничений.

«Конечно, сложно это всё соблюсти. Сами понимаете, когда подопьём, надо идти в гости, хочется общаться. Я сам-то буду стараться — не знаю, как у меня это получится, — держаться дисциплинированно и ответственно, чего всем и желаю», — заявил он в беседе с НСН.

Музыкант также порекомендовал выезжающим за рубеж быть аккуратнее.

Как передавал ранее телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о ситуации с подготовкой к Новому году в регионе.