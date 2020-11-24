Умерла автор советского учебника по английскому языку Бонк

Педагог, лингвист, автор популярного советского учебника по английскому языку Наталья Бонк скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Литературного института имени А.М. Горького.

«На 97-м году жизни от нас ушла человек-легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк», — говорится в сообщении.

Как отмечается, она преподавала в Литинституте с 1993 года, до этого работала в Академии внешней торговли. Там Бонк вместе с коллегами написала по госзаказу учебник, «который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский».