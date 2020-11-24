Умерла автор советского учебника по английскому языку Бонк
- РИА Новости
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«На 97-м году жизни от нас ушла человек-легенда, автор знаменитой методики преподавания иностранных языков, выдающийся лингвист, профессор Литературного института Наталья Александровна Бонк», — говорится в сообщении.
Как отмечается, она преподавала в Литинституте с 1993 года, до этого работала в Академии внешней торговли. Там Бонк вместе с коллегами написала по госзаказу учебник, «который помог миллионам советских, а затем российских людей выучить английский».