Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется 2 декабря в Оренбурге

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется 2 декабря на сцене Оренбургской областной филармонии.

Об этом сообщает RIA56.

Прозвучат арии, дуэты и сцены из опер русских и зарубежных композиторов. Во второй день, 3 декабря, зрители услышат концерты Моцарта, Бетховена и Сен-Санса.

«Папа всегда с теплотой относился к Оренбургу. Он хотел, чтобы музыка, служению которой он посвятил всю свою жизнь, звучала в этом прекрасном городе всегда», — заявила создатель и художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.

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