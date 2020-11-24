Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется 2 декабря в Оренбурге
- Мстислав Ростропович. Архивное фото
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
Об этом сообщает RIA56.
Прозвучат арии, дуэты и сцены из опер русских и зарубежных композиторов. Во второй день, 3 декабря, зрители услышат концерты Моцарта, Бетховена и Сен-Санса.
«Папа всегда с теплотой относился к Оренбургу. Он хотел, чтобы музыка, служению которой он посвятил всю свою жизнь, звучала в этом прекрасном городе всегда», — заявила создатель и художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.
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