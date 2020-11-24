Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется 2 декабря в Оренбурге

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Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется 2 декабря на сцене Оренбургской областной филармонии.
Международный фестиваль Мстислава Ростроповича откроется 2 декабря в Оренбурге
  • Мстислав Ростропович. Архивное фото
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Об этом сообщает RIA56.

Прозвучат арии, дуэты и сцены из опер русских и зарубежных композиторов. Во второй день, 3 декабря, зрители услышат концерты Моцарта, Бетховена и Сен-Санса.

«Папа всегда с теплотой относился к Оренбургу. Он хотел, чтобы музыка, служению которой он посвятил всю свою жизнь, звучала в этом прекрасном городе всегда», — заявила создатель и художественный руководитель фестиваля Ольга Ростропович.

Ранее «Утро.ру» сообщало о концерте «Золотой век Испании» в Москве.

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