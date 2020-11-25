Сын Ширвиндта рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом артиста
«Сейчас, на самом деле, у него обнаружен этот несчастный коронавирус — у него, у моей мамы. Обычно больные в таком состоянии находятся дома, но мы решили подстраховаться, учитывая возраст», — сказал он.
Он добавил, что у его отца «кашель и невысокая температура», а у матери — никаких симптомов.
Ранее стало известно, что Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.
17 ноября сообщалось, что актёр и шоумен Сергей Светлаков, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, выписан домой.