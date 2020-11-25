Сын Ширвиндта рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом артиста

Короткая ссылка
Художественный руководитель Московского театра сатиры народный артист РСФСР Александр Ширвиндт находится не в критическом состоянии, рассказал ТАСС его сын, телеведущий Михаил Ширвиндт.

«Сейчас, на самом деле, у него обнаружен этот несчастный коронавирус — у него, у моей мамы. Обычно больные в таком состоянии находятся дома, но мы решили подстраховаться, учитывая возраст», — сказал он.

Он добавил, что у его отца «кашель и невысокая температура», а у матери — никаких симптомов.

Ранее стало известно, что Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19.

17 ноября сообщалось, что актёр и шоумен Сергей Светлаков, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, выписан домой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить