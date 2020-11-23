Онлайн-кинотеатр МТС ТВ заключил партнёрство с Universal PictureBox

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ заключил партнёрство с видеосервисом Universal PictureBox.

В рамках сотрудничества в онлайн-кинотеатре станут доступны фильмы и сериалы, произведённые Universal Pictures.

Среди них такие ленты, как «Белоснежка: Страшная сказка», «Рэй», «Нечто», «Шрек», а также многосерийные проекты «Доктор Хаус», «Великий Мерлин», «Чикаго в огне» и другие.

Каталог пополнят не менее 100 лент, кассовые сборы которых составляют от $50 млн, и несколько сериалов.

Также запланировано ежемесячное обновление ассортимента.

Ранее стало известно, что цифровая премьера фильма «Маша» состоится в апреле 2021 года.