Онлайн-кинотеатр МТС ТВ заключил партнёрство с Universal PictureBox

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Онлайн-кинотеатр МТС ТВ заключил партнёрство с видеосервисом Universal PictureBox.
Онлайн-кинотеатр МТС ТВ заключил партнёрство с Universal PictureBox
  • Кадр из сериала «Чикаго в огне»
  • © Universal TV

В рамках сотрудничества в онлайн-кинотеатре станут доступны фильмы и сериалы, произведённые Universal Pictures.

Среди них такие ленты, как «Белоснежка: Страшная сказка», «Рэй», «Нечто», «Шрек», а также многосерийные проекты «Доктор Хаус», «Великий Мерлин», «Чикаго в огне» и другие.

Каталог пополнят не менее 100 лент, кассовые сборы которых составляют от $50 млн, и несколько сериалов.

Также запланировано ежемесячное обновление ассортимента. 

Ранее стало известно, что цифровая премьера фильма «Маша» состоится в апреле 2021 года.

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