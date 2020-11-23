Онлайн-кинотеатр МТС ТВ заключил партнёрство с Universal PictureBox
- Кадр из сериала «Чикаго в огне»
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В рамках сотрудничества в онлайн-кинотеатре станут доступны фильмы и сериалы, произведённые Universal Pictures.
Среди них такие ленты, как «Белоснежка: Страшная сказка», «Рэй», «Нечто», «Шрек», а также многосерийные проекты «Доктор Хаус», «Великий Мерлин», «Чикаго в огне» и другие.
Каталог пополнят не менее 100 лент, кассовые сборы которых составляют от $50 млн, и несколько сериалов.
Также запланировано ежемесячное обновление ассортимента.
Ранее стало известно, что цифровая премьера фильма «Маша» состоится в апреле 2021 года.