Фильм «Маша» выйдет в сети в апреле 2021 года

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Цифровая премьера фильма «Маша» состоится в апреле 2021 года в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.
Фильм «Маша» выйдет в сети в апреле 2021 года
  • © Кадр из фильма «Маша»

В ленте рассказывается история девочки, чья юность пришлась на 1990-е годы. Она росла в окружении бандитов и мечтала стать джазовой певицей. Повзрослев, героиня пытается порвать с прошлым, но сделать это оказывается непросто.

Картина Анастасии Пальчиковой была удостоена приза кинофестиваля «Кинотавр» как лучший дебют.

Машу сыграли Полина Гухман и Аня Чиповская. Также в фильме снимались Максим Суханов, Ольга Гулевич, Сергей Двойников, Максим Сапрыкин и другие. Продюсерами картины выступили Евгений Никишов, Валерий Федорович и Рубен Дишдишян.

Ранее стало известно, что в сети пройдёт премьера комедийного сериала о волонтёрах «Need Хелп».

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