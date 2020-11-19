Фильм «Маша» выйдет в сети в апреле 2021 года

Цифровая премьера фильма «Маша» состоится в апреле 2021 года в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

В ленте рассказывается история девочки, чья юность пришлась на 1990-е годы. Она росла в окружении бандитов и мечтала стать джазовой певицей. Повзрослев, героиня пытается порвать с прошлым, но сделать это оказывается непросто.

Картина Анастасии Пальчиковой была удостоена приза кинофестиваля «Кинотавр» как лучший дебют.

Машу сыграли Полина Гухман и Аня Чиповская. Также в фильме снимались Максим Суханов, Ольга Гулевич, Сергей Двойников, Максим Сапрыкин и другие. Продюсерами картины выступили Евгений Никишов, Валерий Федорович и Рубен Дишдишян.

Ранее стало известно, что в сети пройдёт премьера комедийного сериала о волонтёрах «Need Хелп».