В сети пройдёт премьера комедийного сериала о волонтёрах

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В понедельник, 26 октября, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ выходит молодёжный комедийный сериал о волонтёрах «Need Хелп». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В сети пройдёт премьера комедийного сериала о волонтёрах
  • © МТС Медиа

Главный герой ленты — студент Лёня (роль исполняет Илларион Маров). Чтобы не вылететь из института, он становится членом волонтёрской организации, участники которой постоянно помогают окружающим. Неожиданно для себя Лёня проникается идеями коллектива и наряду с другими студентами пытается сделать мир лучше.

Помимо Марова, центральные роли в сериале исполнили Виктория Белякова, Алёна Швиденкова, Григорий Верник, Анастасия Чернышова, Артём Пивоваров. Также в ленте задействованы такие звёзды российского кино и телевидения, как Ольга Прокофьева, Михаил Башкатов, Кристина Бабушкина, Сергей Погосян, Светлана Пермякова и Елена Валюшкина.

«Проект выходит как раз вовремя — это очень позитивная, добрая история про молодёжь и её взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее — как раз то, что нам всем сейчас нужно», — отметила Кристина Бабушкина.

Ранее стало известно, что МТС Медиа и продюсерская компания «Среда» займутся совместным производством сериалов.

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