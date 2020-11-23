Глава Примгидромета прокомментировал ситуацию в регионе

Короткая ссылка
Начальник Примгидромета Борис Кубай рассказал об особенностях ледяного циклона, который обрушился на Приморье 19 и 20 ноября.
Глава Примгидромета прокомментировал ситуацию в регионе
  • © Геннадий Шишкин
  • РИА Новости

Об этом пишет vostokmedia.com.

«Подобный гололёд я последний раз наблюдал в Одессе в 1974 году, но ни на Сахалине, ни в Приморье за все годы работы такого не видел», — сказал Борис Кубай.

Он объяснил природу этого явления. Когда холодный и тёплый воздух встречаются, формируется своего рода острый треугольник. Тяжёлый холодный воздух подтекает под тёплый и ещё сильнее выталкивает его вверх. Причём чем интенсивнее холодный воздух подтекает под тёплый, тем более интенсивным будет подъём тёплого вверх.

Аномальности явлению добавила температура воздуха: вверху было +2 °С, а у земли — -2…-4°С. Как итог — подлетая к земле, дождь превращался в лёд. Так как осадки были очень продолжительными, то и толщина обледенения деревьев и проводов оказалась аномальной — более 2 см, а где-то — до 12 см.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить региону максимальные ресурсы для ликвидации ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить