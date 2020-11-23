В Приморье синоптики обещают снегопады и похолодание

Синоптики рассказали о погоде в Приморье на неделе.

Об этом информирует vostokmedia.com.

Согласно прогнозам, ночью температура в крае составит -20…-10 °С, на побережье будет теплее — около -8…-1 °С. Днём около -10…-1 °С, в южных районах местами до +6 °С.

Однако уже к середине недели в большинстве районов Приморья пойдёт снег. За ним проследует антициклон и принесёт на территорию края похолодание на 4—6 °С. Во многих районах усилится ветер.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что пик кризиса после циклона в Приморском крае пройден.