Синоптики предупредили о потеплении в ряде регионов России
- globallookpress.com
Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2—4 °C, а в Северо-Западном федеральном округе — на 4—7 °C», — цитирует его ТАСС.
Также Вильфанд заявил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также регионах центрального Черноземья температура на протяжении недели будет около нормы или на 1 °C ниже.
Ранее синоптики предупредили о циклоне «Сара», который принесёт сильный снегопад в Москву днём в воскресенье, 22 ноября.