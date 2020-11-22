Синоптики предупредили о потеплении в ряде регионов России

В регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов ожидается тёплая неделя, температура будет выше нормы на 2—7 °C.

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в течение недели будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2—4 °C, а в Северо-Западном федеральном округе — на 4—7 °C», — цитирует его ТАСС.

Также Вильфанд заявил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также регионах центрального Черноземья температура на протяжении недели будет около нормы или на 1 °C ниже.

Ранее синоптики предупредили о циклоне «Сара», который принесёт сильный снегопад в Москву днём в воскресенье, 22 ноября.