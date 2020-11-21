Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Москве

Циклон «Сара» днём в воскресенье, 22 ноября, принесёт сильный снегопад в Москву. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В разгар выходного дня, после 14:00—15:00, начнётся снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость. Дневная температура в мегаполисе не превысит -2...0 °С», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Он заявил, что натиск циклона «Сара» усилится в ночь на 23 ноября.

«Особенно в утренний час пик снегопады усилятся, видимость ухудшится и станет менее 1 км, на дорогах заносы, что приведёт к заторам, а также перебоям в авиасообщении» — добавил синоптик.

Тишковец отметил, что прогнозируется до 8—10 мм осадков, что составляет 15—20% месячной нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что снежный покров в Московской области 21 ноября может достичь высоты 8 см.