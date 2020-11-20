В театре «Приют комедианта» прокомментировали ситуацию с пандемией

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Директор и худрук театра «Приют комедианта» Виктор Минков прокомментировал ситуацию с пандемией.
В театре «Приют комедианта» прокомментировали ситуацию с пандемией
  • © Театр «Приют комедианта»

«Да, у нас театр контрактный. Но мы постоянно сталкиваемся с заболевшими артистами из других театров. Среди штатных сотрудников ситуация легче: за всё время пандемии у нас заболели всего два человека», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, он не уверен, целесообразно ли играть спектакли с половиной зрителей в зале.

«Нам это невыгодно, ведь гонорары артистам мы платим самостоятельно», — пояснил Минков.

В качестве примера он привёл тот факт, что в афише октября стояло 24 спектакля, но по факту было десять замен и четыре отмены.

«И это катастрофа, потому что мы отваживаем от театра зрителей, которые купили билеты на конкретный спектакль или на конкретного артиста», — добавил Минков.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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