Александр Демидов из «Квартета И» прокомментировал ситуацию с пандемией

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Актёр Александр Демидов из «Квартета И» прокомментировал ситуацию с пандемией.
Александр Демидов из «Квартета И» прокомментировал ситуацию с пандемией
  • Reuters

«Есть надежда на прокат нашего фильма «Обратная связь», который должен стартовать 17 декабря. Но непонятно, сколько зрителей пойдут в кинотеатры, где опять будет 25%-ная рассадка», — заявил он в беседе с ФАН.

Что касается заполняемости театральных залов, то Демидов отметил, что уже 50%-ная рассадка была довольно тяжёлой.

Как считает актёр, в отношении шоу-бизнеса траты остались прежние, а прибыль уменьшилась в разы, и сложно предположить, что будет дальше.

«Хотелось бы, чтобы мы преодолели эту пандемию», — добавил он.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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