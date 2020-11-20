Синоптики прогнозируют мокрый снег в Петербурге

В Петербурге в субботу, 21 ноября, на фоне незначительного потепления до +3 °С выпадет мокрый снег, предупредили синоптики.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу и области, а также на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Осадки с большой долей вероятности выпадут в городе в ночное время, днём снега не ожидается.

Столбик термометра ночью покажет от -1 до +1 °С, днём — до +3 °С. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее стало известно, что в Приморье вводят режим ЧС из-за последствий снежного циклона.