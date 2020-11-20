В кабмине рассказали о мерах поддержки киноиндустрии

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что поддержка киноиндустрии со стороны правительства поможет сохранить рабочие места в отрасли.
В кабмине рассказали о мерах поддержки киноиндустрии
  • Pixabay

«Для киноиндустрии решение кабмина — это действительно спасение. Помощь будет оказана более чем 530 организациям», — цитирует его ТАСС.

По словам Чернышенко, это позволит компенсировать кинотеатрам, кинопроизводителям часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности, а также сохранить коллективы и продолжить работу.

Ранее в Министерстве культуры сообщили, что более 500 кинопрокатных организаций в России получат финансовую помощь от государства в рамках выделенных правительством 4,2 млрд рублей.

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