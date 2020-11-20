В Татарстане ожидается небольшое потепление

Короткая ссылка
Синоптики Татарстана прогнозируют небольшое потепление. В ночь на субботу, 21 ноября, местами выпадут осадки в виде снега.
В Татарстане ожидается небольшое потепление
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами на дорогах сильная гололедица. Днём преимущественно без осадков, порывы ветра будут достигать 15—18 м/с.

В Татарстане минимальная температура воздуха составит -12...-4 °С ночью, -6...-1 °С днём.

В Казани ночью пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ветер будет усиливаться до 18 м/с. Температура ночью -6...-4 °С, днём -6...-1 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре Европейской России в декабре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить