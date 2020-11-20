В Татарстане ожидается небольшое потепление

Синоптики Татарстана прогнозируют небольшое потепление. В ночь на субботу, 21 ноября, местами выпадут осадки в виде снега.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами на дорогах сильная гололедица. Днём преимущественно без осадков, порывы ветра будут достигать 15—18 м/с.

В Татарстане минимальная температура воздуха составит -12...-4 °С ночью, -6...-1 °С днём.

В Казани ночью пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ветер будет усиливаться до 18 м/с. Температура ночью -6...-4 °С, днём -6...-1 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре Европейской России в декабре.