На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла

Активный камчатский вулкан Ключевской выбросил в пятницу, 20 ноября, столб пепла высотой 5 км над уровнем моря.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Пепловый выброс был зафиксирован в пятницу днём по местному времени. Его высота составила до 5 тыс. м над уровнем моря. Согласно спутниковым данным, шлейф протянулся на 85 км к востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

Ключевской вулкан высотой 4,8 тыс. м является самым высоким действующим вулканом Евразии.

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