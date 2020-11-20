На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла

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Активный камчатский вулкан Ключевской выбросил в пятницу, 20 ноября, столб пепла высотой 5 км над уровнем моря.
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла
  • ©ГУ МЧС России по Камчатскому краю
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Пепловый выброс был зафиксирован в пятницу днём по местному времени. Его высота составила до 5 тыс. м над уровнем моря. Согласно спутниковым данным, шлейф протянулся на 85 км к востоку от вулкана», — говорится в сообщении.

Ключевской вулкан высотой 4,8 тыс. м является самым высоким действующим вулканом Евразии.

Ранее футуролог председатель совета директоров компании «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев рассказал о супервулканах мира.

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