Эксперт рассказал о супервулканах в мире

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Футуролог, председатель совета директоров компании «Русские инвестиции», руководитель проекта «Технический прогресс и экономика будущего» Кирилл Игнатьев рассказал о супервулканах в мире.
Эксперт рассказал о супервулканах в мире
  • Reuters

«В мире известно около 20 супервулканов. Это необычные вулканы, это не Этна и Везувий. Это очень мощные вулканы. Самый активный сейчас достаточно далеко от нас — это Йеллоустоун в США. Есть гораздо ближе, в той же Италии — Флегрейские поля. И есть на территории Российской Федерации — Камчатка», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, супервулкан опасен глобальным похолоданием, так как пепел от огромного извержения может охватить весь мир.

Как считает Игнатьев, противостоять этому можно, однако всё зависит от степени готовности человечества.

Ранее сообщалось, что МЧС заявило о выпадении пепла в двух посёлках после извержения Безымянного.

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