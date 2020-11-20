Синоптики прогнозируют ветреную и снежную погоду на Сахалине

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По прогнозам синоптиков, после снежных выходных на Сахалине установится ветреная погода.
Синоптики прогнозируют ветреную и снежную погоду на Сахалине
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщает astv.ru

По данным областного Гидрометцентра, в ночь на субботу, 21 ноября, влияние циклона на Сахалине будет ослабевать, днём он уйдёт в Тихий океан. Местами ожидается небольшой снег, на побережьях — порывистый ветер.

Синоптики отмечают, что в течение рабочей недели над севером Охотского моря будет бушевать циклон. На севере Сахалина прогнозируют ветреную погоду с небольшим снегом, ночью -6 °С…-11 °С, в долинах до -15 °С, днём -2 °С…-7 °С. В южных районах наиболее вероятен снег на западном побережье, ночью от -2 °С до -7 °С, днём -3 °С…+2 °С.

На Курильских островах как в выходные дни, так и в течение рабочей недели сохранится ветреная с осадками погода. Температура от +1 °С до +6 °С, во второй половине недели около 0 °С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в центре Европейской России в декабре.

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