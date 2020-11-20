В Росгидромете сообщили о «метеокачелях» в европейской части России

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с РИА Новости рассказал о погоде в европейской части России в начале следующей недели.

«На Нижней Волге (Волгоградская область, Самара, Саратов) будет дежавю (гололед, снегопад, колебания температур. — RT) в воскресенье, понедельник, вторник. Там произойдет объединение двух атмосферных образований и будет уже ложбина от Мурманска до Черного моря, до Турции», — сообщил он.

По его словам, «на Черноморском побережье будут положительные температуры, а ближе к Цимлянскому водохранилищу, то есть север, северо-восток Ростовской области, Волгоград, Нижняя и Средняя Волга».

Он заявил, что «будут такие метеокачели на западе европейской территории, переход через ноль, метели, гололедные явления. Заденут они, конечно, северо-западные, северо-восточные регионы ЦФО (Ярославская, Тверская, Ивановская, Смоленская, Московская области)».

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.