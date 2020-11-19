В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве

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Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал о погоде в Москве.
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Если считать по среднесуточной температуре, то сейчас она в норме, -1 °С за сутки», — сообщил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Голубев, проходил атмосферный фронт, в зоне которого находится Москва и Подмосковье, и наблюдались гололёдные явления до 2—3 мм.

«Это очень опасное явление. Но это нормальное явление для этого времени года», — отметил специалист.

Гололёд связан с прохождением тёплого атмосферного фронта. Сейчас температура повышается. Ледяная корка быстро разрушится.

После выходных ожидается снег и усиление ветра, зимний характер погоды, несмотря на тёплый атмосферный фронт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.

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