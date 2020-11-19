Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане

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В пятницу, 20 ноября, в Татарстане прогнозируется юго-западный ветер с порывами 15—18 м/с, а также сильная гололедица.
Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днём преимущественно без осадков.

В ночное время температура составит -4...-9 °С, при прояснениях — до -15 °С. Днём ожидается -2...-7 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.

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