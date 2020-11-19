Синоптики предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днём преимущественно без осадков.
В ночное время температура составит -4...-9 °С, при прояснениях — до -15 °С. Днём ожидается -2...-7 °С.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области рассказали о погоде на неделю, в выходные ожидается потепление.