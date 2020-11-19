В Хабаровском крае подвели итоги выполнения годового плана по восстановлению лесов

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В Хабаровском крае в 2020 году перевыполнили план высадки молодых деревьев на местах рубок и пожаров.
В Хабаровском крае подвели итоги выполнения годового плана по восстановлению лесов
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Об этом сообщает ОТР.

За год в регионе появилось более 16,5 млн сеянцев на площади свыше 6,5 тыс. га. Планировалось высадить немногим более 5 тыс. га.

В основном речь идёт о хвойных породах — лиственницах, елях, кедрах корейских. Они более устойчивы к дальневосточным погодным условиям, менее подвержены заболеваниям.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на реализацию национального проекта «Экология» в Адыгее направили 97,62 млн рублей в 2020 году.

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