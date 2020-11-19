В МЧС России заявили о росте числа природных бедствий в мире

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В МЧС России заявили, что число природных бедствий в мире за 40 лет выросло в четыре раза.
В МЧС России заявили о росте числа природных бедствий в мире
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«В период с 1980 по 2020 год количество природных катастроф увеличилось в четыре раза, а ущерб от них возрос более чем в шесть раз, поэтому на решение проблем прогнозирования и предупреждения природных катастроф необходимо обратить особое внимание», — отметили в МЧС.

В ведомстве заявили, что для защиты граждан от различных чрезвычайных ситуаций в России активно применяется система космического мониторинга и прогнозирования.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с URA.RU оценил изменения погодных условий в России.

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