Музыкант оценил перспективы музыки, написанной искусственным интеллектом

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Музыкант Владимир Афанасьев оценил перспективы музыки, написанной искусственным интеллектом.
Музыкант оценил перспективы музыки, написанной искусственным интеллектом

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Он отметил, что не видит для себя и своей отрасли особой угрозы.

«Мне кажется, это абсолютно разные вещи. Ценители живой музыки, как и ценители настоящего вина, будут продолжать использовать настоящий продукт, сделанный живыми людьми», — заявил он в беседе с автором книги «НеВенец творения» Игорем Диденко.

Диденко в своей книге предсказывает, что люди многих творческих профессий скоро останутся без работы, так как мир, по его мнению, находится на пороге затопления рынка системами искусственно сгенерированной музыки, продукт которых удовлетворит большинство людей во многих ситуациях.

В феврале исполнительный директор Ассоциации больших данных Алексей Нейман прокомментировал идею введения в Москве экспериментального правового режима с целью развития искусственного интеллекта.

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