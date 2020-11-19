В Ставропольском крае из-за непогоды ограничено движение транспорта

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В Ставропольском крае из-за снегопада, сильного ветра и гололёда введены ограничения движения транспорта.
В Ставропольском крае из-за непогоды ограничено движение транспорта
  • © УГИБДД по СК

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные краевого УГИБДД.

В настоящее время эти меры действуют в Туркменском районе и на дороге Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч с 73-го по 104-й км.

На этих участках находятся сотрудники ГИБДД, задействована снегоуборочная техника.

Ограничения будут сняты при улучшении погодных условий.

Ранее в Росгидромете заявили, что в Москву с 25—30 ноября придёт зимняя погода со стабильно отрицательной температурой и снежным покровом.

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