В Ставропольском крае из-за непогоды ограничено движение транспорта
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на данные краевого УГИБДД.
В настоящее время эти меры действуют в Туркменском районе и на дороге Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч с 73-го по 104-й км.
На этих участках находятся сотрудники ГИБДД, задействована снегоуборочная техника.
Ограничения будут сняты при улучшении погодных условий.
Ранее в Росгидромете заявили, что в Москву с 25—30 ноября придёт зимняя погода со стабильно отрицательной температурой и снежным покровом.