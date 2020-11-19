Температурный рекорд установлен в Петербурге

Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 19 ноября был зафиксирован в Санкт-Петербурге.

«Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года», — написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём Facebook.

Он отметил, что данный рекорд был зафиксирован уже в 3 часа ночи.

По его словам, температура воздуха в Санкт-Петербурге сегодня будет существенно выше нормы.

Ранее стало известно, что в России из-за мощного Скандинавского циклона с 18—19 ноября ожидаются «метеокачели» — прогнозируются дожди и подъём температуры до 8—9 градусов.