Температурный рекорд установлен в Петербурге
- Reuters
«Температура воздуха достигла отметки +10,9 градуса, что на 1,9 градуса выше прежнего достижения 1978 года», — написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своём Facebook.
Он отметил, что данный рекорд был зафиксирован уже в 3 часа ночи.
По его словам, температура воздуха в Санкт-Петербурге сегодня будет существенно выше нормы.
Ранее стало известно, что в России из-за мощного Скандинавского циклона с 18—19 ноября ожидаются «метеокачели» — прогнозируются дожди и подъём температуры до 8—9 градусов.