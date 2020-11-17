Премьера спектакля «Нюрнбергский вальс» пройдёт 20 ноября на сцене МХАТ имени Горького

Премьера спектакля «Нюрнбергский вальс» пройдёт 20 ноября на Большой сцене МХАТ имени М. Горького.

Об этом сообщает «Утро.ру».

«В нашем случае фоном выступает Нюрнбергский судебный процесс над военными преступниками. Организаторам важно было доказать, что это не месть победителей, а справедливое воздаяние людям, обвинённым в преступлениях против мира и человечества. Мощная пьеса, серьёзная задача», — заявил худрук театра Эдуард Бояков.

Пьеса Александра Звягинцева рассказывает об истории любви двух героев, работающих на процессе в составе групп переводчиков из СССР и Франции. Он — убеждённый большевик, она — дочь русских аристократов-эмигрантов.

Ранее художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на билеты в театры.