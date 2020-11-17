Премьера спектакля «Нюрнбергский вальс» пройдёт 20 ноября на сцене МХАТ имени Горького

Короткая ссылка
Премьера спектакля «Нюрнбергский вальс» пройдёт 20 ноября на Большой сцене МХАТ имени М. Горького.
Премьера спектакля «Нюрнбергский вальс» пройдёт 20 ноября на сцене МХАТ имени Горького
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает «Утро.ру».

«В нашем случае фоном выступает Нюрнбергский судебный процесс над военными преступниками. Организаторам важно было доказать, что это не месть победителей, а справедливое воздаяние людям, обвинённым в преступлениях против мира и человечества. Мощная пьеса, серьёзная задача», — заявил худрук театра Эдуард Бояков.

Пьеса Александра Звягинцева рассказывает об истории любви двух героев, работающих на процессе в составе групп переводчиков из СССР и Франции. Он — убеждённый большевик, она — дочь русских аристократов-эмигрантов.

Ранее художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов в беседе с НСН оценил ситуацию с ценами на билеты в театры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить