Премьера спектакля «Нюрнбергский вальс» пройдёт 20 ноября на сцене МХАТ имени Горького
- АГН «Москва»
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Об этом сообщает «Утро.ру».
«В нашем случае фоном выступает Нюрнбергский судебный процесс над военными преступниками. Организаторам важно было доказать, что это не месть победителей, а справедливое воздаяние людям, обвинённым в преступлениях против мира и человечества. Мощная пьеса, серьёзная задача», — заявил худрук театра Эдуард Бояков.
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