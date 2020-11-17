Режиссёр сериала «Перевал Дятлова» рассказал о проекте
- © Кадр из фильма «Перевал Дятлова» (2020)
«У нас два сериала в одном. Первая, третья, пятая и седьмая серии — это расследование, а вторая, четвёртая, шестая и восьмая — это восхождение самих дятловцев», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, сценаристы опирались исключительно на оригинальные дневники самих участников группы.
Полковника КГБ, который приехал для выяснения произошедшего, играет Пётр Федоров, а роль патологоанатома досталась Марии Луговой.
«Мы задумали так, что она похожа на Снегурочку», — сказала Луговая.
По её словам, муж героини погиб на войне, поэтому она от пережитой боли и разочарования «замёрзла» — вроде бы продолжает жить, воспитывать сына, но ничего не чувствует.
Ранее сообщалось, что Ruptly и ТНТ запускают мультиплатформенный проект, посвящённый перевалу Дятлова.
Актриса Юлия Гуль в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале «Шутка ангела», где она сыграла главную роль.