Режиссёр сериала «Перевал Дятлова» рассказал о проекте

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Режиссёр сериала «Перевал Дятлова» Валерий Федорович рассказал о проекте.
Режиссёр сериала «Перевал Дятлова» рассказал о проекте
  • © Кадр из фильма «Перевал Дятлова» (2020)

«У нас два сериала в одном. Первая, третья, пятая и седьмая серии — это расследование, а вторая, четвёртая, шестая и восьмая — это восхождение самих дятловцев», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, сценаристы опирались исключительно на оригинальные дневники самих участников группы.

Полковника КГБ, который приехал для выяснения произошедшего, играет Пётр Федоров, а роль патологоанатома досталась Марии Луговой.

«Мы задумали так, что она похожа на Снегурочку», — сказала Луговая.

По её словам, муж героини погиб на войне, поэтому она от пережитой боли и разочарования «замёрзла» — вроде бы продолжает жить, воспитывать сына, но ничего не чувствует.

Ранее сообщалось, что Ruptly и ТНТ запускают мультиплатформенный проект, посвящённый перевалу Дятлова.

Актриса Юлия Гуль в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в сериале «Шутка ангела», где она сыграла главную роль.

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