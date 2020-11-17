Пригожин прокомментировал ситуацию в индустрии развлечений

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию в индустрии развлечений.
Пригожин прокомментировал ситуацию в индустрии развлечений
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«В II квартале индивидуальным предпринимателям дали невероятные условия — сняли оплату налогов», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его мнению, в этом квартале также может быть какое-то послабление.

«Нужно найти какую-то формулу», — считает Пригожин.

Как отметил продюсер, владельцы частных площадок для выступлений терпят убытки, поскольку концертов нет и залы никто не снимает.

Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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