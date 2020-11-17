«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

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Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и порывистого ветра.
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
  • РИА Новости

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что предупреждение о гололедице в столице действует с 22:00 18 ноября до 03:00 19 ноября, в области — с 21:00 18 ноября до 06:00 19 ноября.

Предупреждение о ветре порывами 15—20 м/с действует в Москве с 13:00 среды до 13:00 пятницы, в Подмосковье — с 11:00 среды до 11:00 пятницы.

Ранее синоптики назвали прошедшую в Москве ночь самой холодной с начала осени.

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