Синоптики назвали прошедшую в Москве ночь самой холодной с начала осени, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.

Как отмечается, к 6:00 температура воздуха в городе опустилась до -6,4 °C.

«Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени. Предыдущий минимум фиксировался 12 ноября (-2,9 °C)», — сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, самой морозной ночь 17 ноября была в 1951 году, отмечает агентство, тогда температура опустилась до -21,6 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в различных частях России в течение недели прогнозируется аномальная погода.