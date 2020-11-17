Синоптики назвали прошедшую в Москве ночь самой холодной с начала осени

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Синоптики назвали прошедшую в Москве ночь самой холодной с начала осени, сообщает Интерфакс со ссылкой на столичное метеобюро.
Синоптики назвали прошедшую в Москве ночь самой холодной с начала осени
  • globallookpress.com

Как отмечается, к 6:00 температура воздуха в городе опустилась до -6,4 °C.

«Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени. Предыдущий минимум фиксировался 12 ноября (-2,9 °C)», — сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, самой морозной ночь 17 ноября была в 1951 году, отмечает агентство, тогда температура опустилась до -21,6 °C.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в различных частях России в течение недели прогнозируется аномальная погода.

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