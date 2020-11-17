Мать Аскольда Запашного рассказала о его состоянии

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Дрессировщик и художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный выписан из больницы.
Мать Аскольда Запашного рассказала о его состоянии
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Мать Запашного и первый заместитель директора Большого цирка Татьяна Запашная в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, что в настоящее время здоровье артиста вне опасности.  

«Всё хорошо, даю вам слово, всё прекрасно. Он дома, отдыхает. Его в два часа ночи уже выписали. Молодцы врачи, им большое уважение. Его мгновенно обследовали, ничего не нашли, ну бывает такое», — отметила Запашная.

О госпитализации Аскольда стало известно накануне вечером. В больнице, куда доставили артиста, врачи диагностировали скачок давления.

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