Родион Газманов рассказал о своих планах на будущее

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Российский певец Родион Газманов рассказал, что готовится выпустить очередной альбом.
Родион Газманов рассказал о своих планах на будущее
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Об этом певец сообщил в беседе с ФАН.

«Так как очень много концертов отменилось в 2020 году, то большая доля творчества происходит в режиме онлайн. Это касается и сольных концертов, и записи частных поздравлений. В нынешнем году мы уже выпустили несколько песен, альбом (а на подходе ещё один!) и экспериментируем с визуальными рядами в поисках материала для следующего клипа. В общем, есть чем заняться и в этом году, и в наступающем», — поделился певец.

В июне сообщалось, что на YouTube-странице телеканала «360» вышла первая серия онлайн-сериала «Удалёнка». В сериале сыграли Олег Верещагин, Артём Муратов, Дарья Руденок и Денис Косяков. Саундтрек написал Родион Газманов.

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