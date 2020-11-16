Елена Воробей прокомментировала высказывание Меладзе об участии в новогодних шоу

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Заслуженная артистка России Елена Воробей прокомментировала предложение Валерия Меладзе другим артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов, из-за пандемии.
Елена Воробей прокомментировала высказывание Меладзе об участии в новогодних шоу
  • РИА Новости

«Мы живём точно такой же жизнью, как и те, кто приходит на наши концерты. И поэтому мы оказались в очень непростой ситуации. Многие в долгах, в ипотеках, у многих неработающие родители, дети школьного возраста», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, работать на четверть зала невозможно.

Как отметила Воробей, артисты снимаются в новогодних передачах бесплатно, ради праздника.

Со своей стороны, телеведущая Лера Кудрявцева в беседе с Inforeactor заявила, что во всём мире новогодние шоу были, есть и будут.

«Для меня очень странно, когда говорят, что они устарели или не нужны. Мы хотим включать телевизор для новогоднего настроения. Нам нужны танцы, Дед Мороз, Снегурочка. Так было всегда. Я не думаю, что, включив телевизор и поставив очередной сериал, мы получим новогоднее настроение», — сказала она.

Кудрявцева добавила, что слова Меладзе о бойкотировании программ ей кажутся странными и она не знает, что именно музыкант хотел этим сказать.

Ранее Меладзе заявил, что, возможно, артистам было бы правильно «отказаться от съёмок в новогодних программах» на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов. По его мнению, вероятно, «тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч человек лишены работы уже в течение многих месяцев».

Позднее певец объяснил свои слова в беседе с «Московским комсомольцем». Он отметил, что не призывает к бойкоту, а предполагает, «каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «Огоньков» и других развлекательных программ».

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