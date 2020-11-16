Синоптики оценили возможность смерчей на Чёрном море в Сочи

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В Сочи 16 и 17 ноября синоптики прогнозируют формирование смерчей над Чёрным морем.
Синоптики оценили возможность смерчей на Чёрном море в Сочи
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».

«Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Также о надвигающейся непогоде проинформированы руководители санаторно-курортных предприятий и арендаторы пляжей», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей уточнили, что формирование смерчей — не слишком распространённое явление для последнего месяца осени.

Ранее стало известно, что в Приморье в связи с прохождением активного южного циклона над Японским морем объявлено штормовое предупреждение.

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