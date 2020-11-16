Синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на ближайшие дни.

В период с 18 по 20 ноября в связи с прохождением активного южного циклона над Японским морем в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные портала «Примпогода».

В среду, 18 ноября, ожидаются дождь и дождь со снегом на севере Приморья.

В четверг и пятницу, 19 и 20 ноября, синоптики прогнозируют усиление осадков. В отдельных районах сильные осадки могут перейти в очень сильные (более 50 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 мм при снеге).

Ожидаются гололёдные явления.

В континентальной части Приморского края усилится ветер до 15—22 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы ветра будут достигать 25—30 м/с. Местами метель.

Как сообщает URA.RU, синоптики предупредили о резком похолодании в Ханты-Мансийском автономном округе.