Синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение

Короткая ссылка
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на ближайшие дни.
Синоптики Приморья объявили штормовое предупреждение
  • РИА Новости

В период с 18 по 20 ноября в связи с прохождением активного южного циклона над Японским морем в Приморском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные портала «Примпогода».

В среду, 18 ноября, ожидаются дождь и дождь со снегом на севере Приморья.

В четверг и пятницу, 19 и 20 ноября, синоптики прогнозируют усиление осадков. В отдельных районах сильные осадки могут перейти в очень сильные (более 50 мм за 12 часов и менее при дожде со снегом и дожде, более 20 мм при снеге).

Ожидаются гололёдные явления.

В континентальной части Приморского края усилится ветер до 15—22 м/с, во Владивостоке и на отдельных участках побережья порывы ветра будут достигать 25—30 м/с. Местами метель.

Как сообщает URA.RU, синоптики предупредили о резком похолодании в Ханты-Мансийском автономном округе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить