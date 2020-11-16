Евгений Феклистов оценил высказывание Меладзе об участии в новогодних шоу

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Лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов прокомментировал предложение Валерия Меладзе другим артистам отказаться от съёмок в новогодних программах на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов, из-за пандемии.
Евгений Феклистов оценил высказывание Меладзе об участии в новогодних шоу
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«У меня клуб с 25% заполняемости работать не может. И ни один так работать не может, потому что рентабельность площадки начинается от 50%. Если 50% заполнили, то вышли в ноль. А после 50% и выше — уже прибыль», — заявил Феклистов в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, новогодняя ночь «кормит» следующие два месяца, которые «пустые».

Как считает музыкант, бойкоты ни на что не повлияют, а на Новый год могут показать повторы или старые записи.

«Это хороший эмоциональный всплеск, чтобы привлечь внимание к этой проблеме», — сказал он.

Феклистов добавил, что артисты не те люди, у которых есть возможность угрожать.

Ранее Меладзе заявил, что, возможно, артистам было бы правильно «отказаться от съёмок в новогодних программах» на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов. По его мнению, вероятно, «тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч человек лишены работы уже в течение многих месяцев».

Позднее певец объяснил свои слова в беседе с «Московским комсомольцем». Он отметил, что не призывает к бойкоту, а «лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «Огоньков» и других развлекательных программ».

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