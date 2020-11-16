Евгений Феклистов оценил высказывание Меладзе об участии в новогодних шоу
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- РИА Новости
«У меня клуб с 25% заполняемости работать не может. И ни один так работать не может, потому что рентабельность площадки начинается от 50%. Если 50% заполнили, то вышли в ноль. А после 50% и выше — уже прибыль», — заявил Феклистов в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, новогодняя ночь «кормит» следующие два месяца, которые «пустые».
Как считает музыкант, бойкоты ни на что не повлияют, а на Новый год могут показать повторы или старые записи.
«Это хороший эмоциональный всплеск, чтобы привлечь внимание к этой проблеме», — сказал он.
Феклистов добавил, что артисты не те люди, у которых есть возможность угрожать.
Ранее Меладзе заявил, что, возможно, артистам было бы правильно «отказаться от съёмок в новогодних программах» на фоне отмены праздничных мероприятий, в том числе концертов. По его мнению, вероятно, «тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч человек лишены работы уже в течение многих месяцев».
Позднее певец объяснил свои слова в беседе с «Московским комсомольцем». Он отметил, что не призывает к бойкоту, а «лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «Огоньков» и других развлекательных программ».