В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов

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В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов.
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

«С 16 по 20 ноября местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на девять градусов и более», — заявили в Приволжском УГМС.

В ГУ МЧС России по региону советуют как можно меньше времени проводить на улице и не допускать переохлаждения.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с Inforeactor прокомментировал погоду в городе.

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