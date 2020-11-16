В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info.
«С 16 по 20 ноября местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на девять градусов и более», — заявили в Приволжском УГМС.
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