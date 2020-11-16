Умер актёр театра Моссовета Юрий Черкасов

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Заслуженный артист России, актёр Театра имени Моссовета Юрий Черкасов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.
Умер актёр театра Моссовета Юрий Черкасов
  • © mossoveta.ru

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 15 ноября 2020 года на 60-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Вячеславович Черкасов», — говорится в заявлении.

Прощание с артистом пройдёт 17 ноября в театре.

Черкасова похоронят на Митинском кладбище.

В ночь на 14 ноября умер Армен Джигарханян.

Бывшая жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с телеканалом «Звезда» назвала смерть актёра невосполнимой утратой для российского театра.

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