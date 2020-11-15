Синоптик рассказал о потеплении в Москве после 23 ноября

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Ситуация сейчас такая: у нас фактически от Якутии до Волгограда сформировалась область высокого давления — антициклон. Там малооблачная погода, и вдоль этого антициклона по северу сформировался очаг холода... Вот это влияние антициклона сохраняется, в общем-то, на всю следующую неделю — до субботы. Давление растёт. Если сегодня у нас 757 мм рт. ст., то к середине недели будет 768 мм рт. ст.», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что 15 ноября за счёт облачности температура составит 0...+2 °С в течение всего дня, а уже в ночь на понедельник температура будет понижаться.

«Температура составит -3...-1 °С, по области — местами до -6 °С может понизиться, днём -1....+1 °С. Дальше — во вторник, в среду четверг, наверное, будут самые холодные ночи: -7...-5 по области. По Москве теплее. Днём -3...-1 °С — вот в этих пределах. Самая холодная ночь будет на вторник», — пояснил синоптик.

По словам Цыганкова, дальше тёплая температура будет плавно восстанавливаться.

«В пятницу ночью -5...-0 °С днём -1...+4 °С , в субботу 0...+5 °С днём. Уже ожидаем после 22 и 23 ноября, что тепло с запада будет на нас опять влиять, антициклон отступит немножко, у нас потепление опять будет. Вот эти температуры хоть и низкие, но погода будет с солнышком, сухая и днём, в принципе, комфортная. Вообще, этот температурный фон близок к норме», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 15 ноября, ожидается до +2 °С.