Синоптик заявил о скором приходе в Москву «метеорологической зимы»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москву придёт «метеорологическая зима» с ночными морозами.

«На следующей неделе среднесуточная температура впервые в сезоне опустится в «синий», отрицательный сектор термометров и начнётся «метеорологическая зима», — цитирует его РИА Новости.

По словам синоптика, с каждым днём температура будет всё больше понижаться.

«Ночами ударят лёгкие морозцы, к среде до -6...-3 °С — в дневные часы от -3 °С до 0 °С», — уточнил он.

Тишковец также добавил, что существенные осадки маловероятны.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, говоря в беседе с kp.ru о прогнозе погоды в столице зимой, отметила, что все месяцы температура воздуха в столичном регионе «будет выше климатической нормы».