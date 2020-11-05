Гидрометцентр: зима в России будет холоднее прошлогодней

Предстоящая зима в России будет холодней прошлогодней, однако температура воздуха ожидается выше или около нормы. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — цитирует Интерфакс специалиста.

По его словам, «не ожидается такая аномально тёплая зима, как в прошлом году».

Ранее Вильфанд также отмечал, что предстоящая зима будет неоднородной, но более холодной, чем предыдущая.

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, говоря в беседе с kp.ru о прогнозе погоды в столице зимой, отметила, что все месяцы температура воздуха в столичном регионе «будет выше климатической нормы».