Гидрометцентр: зима в России будет холоднее прошлогодней
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- РИА Новости
«Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы», — цитирует Интерфакс специалиста.
По его словам, «не ожидается такая аномально тёплая зима, как в прошлом году».
Ранее Вильфанд также отмечал, что предстоящая зима будет неоднородной, но более холодной, чем предыдущая.
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, говоря в беседе с kp.ru о прогнозе погоды в столице зимой, отметила, что все месяцы температура воздуха в столичном регионе «будет выше климатической нормы».