Большой театр перенёс продажу билетов на «Щелкунчика»

Большой театр перенёс продажу билетов на балет «Щелкунчик» на неопределённый срок, сообщает театр в своём Facebook.

«Дата начала предварительной продажи на представления балета «Щелкунчик», которые должны состояться в январе 2021 г., ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по 15 января прекращается предварительная продажа билетов на все спектакли.

Ранее стало известно, что учреждения культуры Москвы получат дополнительную поддержку от властей города.