Большой театр перенёс продажу билетов на «Щелкунчика»
- РИА Новости
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«Дата начала предварительной продажи на представления балета «Щелкунчик», которые должны состояться в январе 2021 г., ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по 15 января прекращается предварительная продажа билетов на все спектакли.
Ранее стало известно, что учреждения культуры Москвы получат дополнительную поддержку от властей города.