Большой театр перенёс продажу билетов на «Щелкунчика»

Короткая ссылка
Большой театр перенёс продажу билетов на балет «Щелкунчик» на неопределённый срок, сообщает театр в своём Facebook.
Большой театр перенёс продажу билетов на «Щелкунчика»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Дата начала предварительной продажи на представления балета «Щелкунчик», которые должны состояться в январе 2021 г., ранее запланированная на 14 ноября, переносится и будет объявлена позднее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по 15 января прекращается предварительная продажа билетов на все спектакли.

Ранее стало известно, что учреждения культуры Москвы получат дополнительную поддержку от властей города.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить