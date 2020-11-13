Эксперт прокомментировал выдвижение фильма Кончаловского на «Оскар»

Кинокритик, куратор «Гоголь-кино» Станислав Тыркин прокомментировал выдвижение от России на американскую премию «Оскар» фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.

«Кончаловский — имя, которое знают во всём англоязычном мире, поскольку он там работал. Другое дело — фильм очень специальный, на историческую тему. О случившемся мало кто знает в России, не то что в Америке», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, у ленты есть человеческая история, что очень хорошо идёт на такого рода премиях.

Ранее актёр Александр Маскелайн, сыгравший в фильме «Дорогие товарищи!», прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» выдвижение фильма.