Эксперт прокомментировал выдвижение фильма Кончаловского на «Оскар»

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Кинокритик, куратор «Гоголь-кино» Станислав Тыркин прокомментировал выдвижение от России на американскую премию «Оскар» фильма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского.
Эксперт прокомментировал выдвижение фильма Кончаловского на «Оскар»
  • © Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)

«Кончаловский — имя, которое знают во всём англоязычном мире, поскольку он там работал. Другое дело — фильм очень специальный, на историческую тему. О случившемся мало кто знает в России, не то что в Америке», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, у ленты есть человеческая история, что очень хорошо идёт на такого рода премиях.

Ранее актёр Александр Маскелайн, сыгравший в фильме «Дорогие товарищи!», прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» выдвижение фильма.

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