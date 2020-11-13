Эксперт прокомментировал выдвижение фильма Кончаловского на «Оскар»
- © Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
«Кончаловский — имя, которое знают во всём англоязычном мире, поскольку он там работал. Другое дело — фильм очень специальный, на историческую тему. О случившемся мало кто знает в России, не то что в Америке», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, у ленты есть человеческая история, что очень хорошо идёт на такого рода премиях.
Ранее актёр Александр Маскелайн, сыгравший в фильме «Дорогие товарищи!», прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» выдвижение фильма.